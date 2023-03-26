Bakan Murat Kurum 2020'deki Elazığ depremi sonrası yapılan afet konutlarını örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020'de yaşanan Elazığ depreminin ardından Malatya ve Elazığ'da yapılan afet konutlarını örnek gösterdi. Bakan Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığı iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız, doğru teknik de kullanırsanız inşaatı HER ZAMAN yapabilirsiniz!" ifadelerini kullandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, inşaat yaparken hassasiyet gösterilmesi gereken noktaların doğru tespitler ve doğru teknikler olduğunun altını çizen bir paylaşımda bulundu.
'BÜYÜK AFET SONRASI DİMDİK AYAKTALAR!'
Bakan Murat Kurum, "Fay hattından uzak yer seçerseniz, zemin etüdünü doğru yaparsanız, zemin dayanıklılığını iyi tespit ederseniz, zeminde yeterli güçlendirme yaparsanız ve doğru teknik kullanırsanız inşaatı her zaman yapabilirsiniz. 2020'deki deprem sonrası, inşasını 20'nci günde başlattığımız konutlar bu büyük afet sonrası dimdik ayakta!" şeklinde konuştu.
"EN UFAK ÇATLAK YOK, GÜVENLE OTURUYORUZ"
Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı. Videoda, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların da görüşlerine yer verildi. Vatandaşlar, "Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam; en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarımızda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz." şeklinde ortak görüş verdi.
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