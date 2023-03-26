Bakan Murat Kurum 2020’deki Elazığ depremi sonrası yapılan afet konutlarını örnek gösterdi: Dimdik ayaktalar

"EN UFAK ÇATLAK YOK, GÜVENLE OTURUYORUZ"

Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Malatya ve Elazığ'daki TOKİ konutlarından görüntüler yer aldı. Videoda, TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşların da görüşlerine yer verildi. Vatandaşlar, "Depremin şiddetini çok hafif hissettik, hiçbir hasarımız yok çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Binalarımız sağlam; en ufak bir çatlak, boya döküntüsü görmedik. Maşallah, alçılarımızda bile bir patlak yok. Evlerimiz, kendini bu depremde ispatladı ve oldukça güvenli durumda. Deprem olduğunda korkup kaçmıyoruz, evlerimizde güvenle oturuyoruz." şeklinde ortak görüş verdi.

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