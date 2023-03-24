Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'daki sel bölgesinde inceleme yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'daki sel ile ilgili, "980 araç hasar gördü, bunların tamamına yakınının hasarlarının tespitleri yapılmış durumda. 1402 konut hasar gördü, 440 iş yerinin tespiti yapıldı." dedi.
Bakan Nebati, 15 Mart'ta Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu oluşan selden etkilenen ve temizlik çalışmaları devam eden mahalleleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.
Nebati, gazetecilere, sel nedeniyle hasar gören bölgede inceleme yaptıklarını, bir haftada şehrin toparlandığını söyledi.
Bölgede organizasyonun çok hızlı gerçekleştirildiğini ve hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Nebati, katkılarından dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye teşekkür etti.
Vatandaşların taleplerine hızlı şekilde cevap verildiğine işaret eden Nebati, "Vatandaşımız da oldukça memnun, teşekkür ediyorlar. Aksaklıklar var bazı yerlerde, can güvenliğinden dolayı elektrikler henüz verilemedi dairelere. Onlarla ilgili talepler var ama sokaklar temizlendi. Parkeler döşeniyor ve tespitleri de yapıldı." diye konuştu.
Yapılan tespitlerle ilgili bilgi veren Nebati, şöyle devam etti:
"980 araç hasar gördü, bunların tamamına yakınının hasarlarının tespitleri yapılmış durumda. 1402 konut hasar gördü, 440 iş yerinin tespiti yapıldı. 1719 da muhtelif eşyanın tespiti yapıldı. Selden dolayı maalesef yıkılacak bina sayımız 13. Komisyon tarafından tespitleri yapılan araçların içinde de 82 araç pert durumda. Kaskolu araç sayısı 67. Kaskolu araçlar ayrıştırılarak kalanlarıyla ilgili oluşturulmuş komisyon marifetiyle bu hafta çalışmaları bitirip önümüzdeki hafta iş yerleri, özellikle araçlarla ilgili çalışmalar tamamen netleşmiş olur. 1182 vatandaşımıza toplamda 14 milyon 310 bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Bunlar AFAD, belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız üzerinden yapılıyor."
Bozova ilçesinde sele kapılan tır sürücüsünün cenazesine bugün ulaşıldığını, Şanlıurfa'da selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu anlatan Nebati, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Nebati, DSİ'nin dereler ve yıkılacak yerlerle ilgili çalışmalarına başladığını kaydederek, bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni etti.
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