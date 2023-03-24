Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’daki sel bölgesinde inceleme yaptı

Yapılan tespitlerle ilgili bilgi veren Nebati, şöyle devam etti:

"980 araç hasar gördü, bunların tamamına yakınının hasarlarının tespitleri yapılmış durumda. 1402 konut hasar gördü, 440 iş yerinin tespiti yapıldı. 1719 da muhtelif eşyanın tespiti yapıldı. Selden dolayı maalesef yıkılacak bina sayımız 13. Komisyon tarafından tespitleri yapılan araçların içinde de 82 araç pert durumda. Kaskolu araç sayısı 67. Kaskolu araçlar ayrıştırılarak kalanlarıyla ilgili oluşturulmuş komisyon marifetiyle bu hafta çalışmaları bitirip önümüzdeki hafta iş yerleri, özellikle araçlarla ilgili çalışmalar tamamen netleşmiş olur. 1182 vatandaşımıza toplamda 14 milyon 310 bin lira can suyu ödemesi yapıldı. Bunlar AFAD, belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız üzerinden yapılıyor."