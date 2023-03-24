MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Birlikte ve bir arada olma zamanı

Kadrosunun birikimli, tecrübeli, kabiliyetli insanlardan oluştuğuna değinen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bugünkü yönetimin uygulamalarını yakinen takip ettiğimizde her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor, acılara son veriliyor, insanlarımız geleceğe hazırlanıyor ve bununla ilgili de önemli adımlar atılıyor. 46. gününde dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir başarıyı fark etmemek mümkün değildir. 46 gün içerisinde çadırlar kuruldu, konteynerler geldi, aş evleri açıldı, sosyal faaliyetler hep beraber oldu ama bunun yanında bir yıl içerisinde yapılması düşünülen kalıcı konutların da 7 binin üzerinde temeli atıldı."

"MİLLETİMİZİN TAKDİRİYLE YARIDA HİÇBİR ŞEY BIRAKILMAYACAK"

Bahçeli, bunun görmezlikten gelinemeyeceğini vurgulayarak, "Televizyonlardaki karartıcı sözlere inanamayız. Bu millet bizimdir, bu devlet bizimdir ve her şeyden evvel de güçlüdür. Onun için ben Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde, milletimizin takdiriyle yarıda hiçbir şey bırakılmayacak ve iktidarı Allah'ın izniyle sürekli ve kalıcı olacaktır. Bu düşüncelerle hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.