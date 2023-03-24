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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Ana eksende dört partinin anlaşamayacağı bir konu yok

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Ana eksende dört partinin anlaşamayacağı bir konu yok

Seçimlere artık çok bir süre kalırken Cumhur İttifakı dört partiyle birlikte seçime giriyor. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın yanında Hüda-Par'lı isimler de AK Parti listelerine dahil olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada her partinin kırmızı çizgilerini terk etmeden orta noktada buluştuğunu söylerken "Ana eksende dört partinin anlaşamayacağı bir konu yok. " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı'nda seçim ittifakı protokolü YSK'ya teslim ederken ittifak içinde 4 parti yer aldı. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nda Hüda-Par'lı isimler de AK Parti listelerinden seçime katılacak.

ORTAK ADAY RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'na mensup 4 partinin kendi logosuyla seçime gireceğini belirterek, "Ancak 4 partinin de ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak." dedi.

Yavuz, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son olarak Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını, ittifaka mensup 4 partinin üzerinde anlaştığı seçim protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim ettiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'na dahil olan 4 partinin kendi logosuyla seçimlere gireceğini bildiren Yavuz, "Ancak 4 partinin de ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bunu bugün birlikte deklare etmiş olduk." diye konuştu.

HÜDA-PAR AK PARTİ LİSTELERİNDEN GİRECEK

Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDAPAR'ın ise seçime kendi logosuyla girmeyeceğini belirten Yavuz, bu partinin AK Parti listelerinden seçime katılacağını kaydetti.

Cumhur İttifakı'na dahil olan siyasi partilerin kendi hükmi şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimlerini muhafaza ederek ittifaka katıldıklarını dile getiren Ali İhsan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ittifak, koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşımları değil, temel ilkeler zemininde anlaşma ve hedeflere birlikte yürüme üzerine inşa edilmiştir. Cumhur İttifakı milli bekayı esas alan, ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışın resmidir. Cumhur İttifakı cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak azim ve kararlılığı içindedir."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis A Haber ekranlarında Cumhur İttifakı'ndaki son durumu değerlendirdi.

"AZAMİ BİR BİRLİKTELİK VAR"

İttifaklar bir azami birliktelikte ve asgari birliktelikte yapılır. Millet İttifakı'nın yaptığı ittifak ise karşıtlıklar üzerinde bir ittifak olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Cumhur İttifakı'nda azami bir birliktelik var. Hem ülke meseleleri hem de dünya üzerindeki olayların yanında manevi konularda da bir azami birliktelik söz konusu.

KIRMIZI ÇİZGİLERİ TERK ETMEDEN BAŞARDIK

Bugün giderek ittifak metnini imzaladık. Bunları yapmak kolay olmuyor. Her partinin kırmızı çizgileri var ama bunları terk etmeden başardığımız için mutluyuz.

Yeniden Refah Partisi'nin katılmasından son derece mutluyuz. Sandıklarda bu ittifakın içinde olmayan ancak ittifaka oy atan vatandaşlarımızla Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecek.

ANA EKSENDE ANLAŞAMADIĞIMIZ BİR KONU YOK

Ana eksende dört partinin anlaşamayacağı bir konu yok. Yeniden Refah Partisi'nin 30 talebinde de hemfikir gibiyiz. Bir iki maddede revize gerekebilir ama bu da son derece normal.

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