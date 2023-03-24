BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Ana eksende dört partinin anlaşamayacağı bir konu yok

KIRMIZI ÇİZGİLERİ TERK ETMEDEN BAŞARDIK

Bugün giderek ittifak metnini imzaladık. Bunları yapmak kolay olmuyor. Her partinin kırmızı çizgileri var ama bunları terk etmeden başardığımız için mutluyuz.

Yeniden Refah Partisi'nin katılmasından son derece mutluyuz. Sandıklarda bu ittifakın içinde olmayan ancak ittifaka oy atan vatandaşlarımızla Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecek.

ANA EKSENDE ANLAŞAMADIĞIMIZ BİR KONU YOK

Ana eksende dört partinin anlaşamayacağı bir konu yok. Yeniden Refah Partisi'nin 30 talebinde de hemfikir gibiyiz. Bir iki maddede revize gerekebilir ama bu da son derece normal.