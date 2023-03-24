Başkan Erdoğan'dan Hatay’daki iftar programında önemli açıklamalar
Son dakika | Başkan Erdoğan, Hatay’daki Büyükdalyan Konteyner Kenti’nde düzenlenen iftar programında hitap etti. Başkan Erdoğan, "Siz yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah’a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecektir." dedi.
Son dakika | Başkan Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
Sizler huzura ermeden bize dinlenmek haramdır. Sizler için canla başla çalışıyoruz.
Depremin acısı hepimizi etkiliyor. Kalplerimiz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz, asla da olmayacağız.
"6'LI KOALİSYON İHTİRASLARININ PEŞİNDE KOŞUYOR"
Siz yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecektir.
Depremde en çok yıkıma uğrayan 7 ili ve ilçeleri kardeş belediyeler ilan ettik.
Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecek, bizler de her fırsatta gelip acınızı paylaşacağız.
(Deprem bölgesinde) Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz.
Hatay'a 1000 yataklı modern bir şehir hastanesi kazandıracağız.
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