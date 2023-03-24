Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki iftar programında önemli açıklamalar

"6'LI KOALİSYON İHTİRASLARININ PEŞİNDE KOŞUYOR"

Siz yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecektir.

Depremde en çok yıkıma uğrayan 7 ili ve ilçeleri kardeş belediyeler ilan ettik.