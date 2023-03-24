CHP ikiye bölündü! Liste savaşları! İşte krizin perde arkası...

TOPRAK, ÖZKOÇ, ÇEVİKÖZ VE ÖZKAN!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Başdanışman ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan başvuru yaparak listelerde olmak için talep açtılar. Diğer yandan CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ise başvuru yapmayıp, "Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim, inşallah yürütmede de buluşuruz" diyerek Bakanlık beklediğini ilan etti. CHP'li Özkoç'un bu açıklamasına parti içinden "Biz yol yürümüyor muyuz? Böyle bir açıklamamı olur"diyerek tepki gösterdiler.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grupbaşkanvekili Engin Altay aracılığı ile CHP'li Nazlıaka'ya "Başvuru yapmamasını"rica ettiği öğrenildi. CHP'li Nazlıaka'nın bu ricaya rağmen Ankara'nın 3 bölgesine de yeniden Milletvekili olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan CHP Genel Başkanın Özel Danışmanı emekli asker Recep Cengiz ise CHP Liderine adaylık başvurusu yapmak istediğini iletti ancak bu talep reddedildi.

RTÜK'TEN İSTİFA KRİZE DÖNÜŞTÜ!

CHP'nin kontenjanından RTÜK üyeliğini sürdüren Okan Konuralp'ın istifa etmemesi yönündeki uyarılara rağmen ekip arkadaşları CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Grupbaşkanvekili Engin Özkoç'un "İstifa et biz Genel Başkanı ikna ederiz" dedikleri belirtildi. İstifayı öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok sinirlenerek "Kime sorup istifa etmiş, RTÜK üye sayımız 1'e düştü. Bunlar benim kazanacağıma inanmıyorlar mı? Kurumları istifa ederek boşaltıyorlar"dediği iddia edildi.

Nişantaşı'nda eski gazeteci olarak Çikolata dükkanı işleten Makbule Cengiz 17 Mart Cuma günü saat 14:00'de CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmede milletvekili adaylığı başvurusu yapmak istediğini dile getirdi. Ancak CHP Lideri "Seni başka nokta da değerlendiririm, başvuru yapmaması gereltiğini söylediği" belirtildi.

TARTIŞMALI İSİM RASİM BÖLÜCEK DOKUNULMAZLIK ZIRHI!

New York'ta ikamet eden Danışman Rasim Bölücek bilindiği üzere yakın dostu olan FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşmüştü. 'FETÖ/PDY üyeliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde bulunan eski MİT'çi Enver Altaylı, 19 Ağustos'ta Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında da tutuklanmıştı. Başdanışman Rasim Bölücek başvuru dosyası verdi. Hakkındaki iddialardan dolayı tedirgin olan Bölücek milletvekili olarak dokunulmazlık zırhını almak istiyor.