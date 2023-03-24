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Haberler Galeri CHP medyası fena trollendi! "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta yayınlandı" haberi montaj çıktı! "Erdoğan kazanacak" detayı

CHP medyası fena trollendi! "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta yayınlandı" haberi montaj çıktı! "Erdoğan kazanacak" detayı

CHP'li medya ve isimlerin büyük bir gururla paylaştığı "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta yayınlandı" haberine ilişkin görüntülerin montaj olduğu, söz konusu videonun alt kısmında mors alfabesi ile 'Erdoğan kazanacak' yazdığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "Pilavın etli tarafını çocuğun önüne çevirdi" videosunun dünyanın en çok izlenen videolar arasına girdiği için Las Vegas'ta yayınlandığına inanan CHP trolleri fena patladı. Hatta T24, montaj videoyu çektiğini öne süren kişiyle röportaj yaparak büyük bir skandala imza attı. Ayrıca videonun altında mors alfabesiyle "Erdoğan kazanacak" yazısı yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 00:43 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 01:16
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CHP medyası fena trollendi! Kılıçdaroğlu’nun videosu Las Vegas’ta yayınlandı haberi montaj çıktı! Erdoğan kazanacak detayı

Bugün CHP'nin fonladığı medya kuruluşları ve isimler sosyal medya hesaplarından "Kılıçdaroğlu pilavın etli tarafını çocuğun önüne çevirdi" videosunu dünyanın en çok izlenen videoları arasına girdiği için Las Vegas'taki panolarda yayınlandığı anları büyük bir gururla paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP medyası fena trollendi! Kılıçdaroğlu’nun videosu Las Vegas’ta yayınlandı haberi montaj çıktı! Erdoğan kazanacak detayı

Ancak binlerce paylaşım ve izlenme alan bu paylaşımın montaj olduğu ortaya çıkarken Kılıçdaroğlu'nun videosunun altında da mors alfabesiyle "Erdoğan kazanacak" ifadesinin yer aldığı yazdı.

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CHP medyası fena trollendi! Kılıçdaroğlu’nun videosu Las Vegas’ta yayınlandı haberi montaj çıktı! Erdoğan kazanacak detayı

Hatta T24, bu videoyu çeken kişiyle röportaj yapıldığının haberini yaptı.

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CHP medyası fena trollendi! Kılıçdaroğlu’nun videosu Las Vegas’ta yayınlandı haberi montaj çıktı! Erdoğan kazanacak detayı

T24'ün haberinde "montaj videoyu" çeken kişinin açıklamalarına da yer verildi.

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CHP medyası fena trollendi! Kılıçdaroğlu’nun videosu Las Vegas’ta yayınlandı haberi montaj çıktı! Erdoğan kazanacak detayı

DarkWeb Haber ise olayı bambaşka bir boyuta çıkararak yapılan bu montaj haberi medyumlara yorumlatarak servis etti.