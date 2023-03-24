CHP medyası fena trollendi! "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta yayınlandı" haberi montaj çıktı! "Erdoğan kazanacak" detayı

CHP'li medya ve isimlerin büyük bir gururla paylaştığı "Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta yayınlandı" haberine ilişkin görüntülerin montaj olduğu, söz konusu videonun alt kısmında mors alfabesi ile 'Erdoğan kazanacak' yazdığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "Pilavın etli tarafını çocuğun önüne çevirdi" videosunun dünyanın en çok izlenen videolar arasına girdiği için Las Vegas'ta yayınlandığına inanan CHP trolleri fena patladı. Hatta T24, montaj videoyu çektiğini öne süren kişiyle röportaj yaparak büyük bir skandala imza attı. Ayrıca videonun altında mors alfabesiyle "Erdoğan kazanacak" yazısı yer aldı. İşte detaylar...