CHP’nin depremzedelere konteyner verme şartı: CHP veya HDP’ye üye olun kartınızla gelin | Depremzede vatandaş Başkan Erdoğan’a anlattı

CHP VEYA HDP'YE ÜYE OLUN KONTEYNER VERELİM

"Oğlum almaya gitti, bekledi bekledi vermediler. Temin edecek işadamını aradım. 'Beyefendi size konteyner vermemize (CHP) il başkanı bile karşı çıkıyor. Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın, üye kartınla da gelip alacaksın' dedi."

"BEN SİZİN GİBİ VATANSIZLARA ÜYE OLMAM"

"Ben de vatanımı satmam. Sizin gibi vatansızlara üye olmam dedim."