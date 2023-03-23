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CHP'nin depremzedelere konteyner verme şartı: CHP veya HDP'ye üye olun kartınızla gelin | Depremzede vatandaş Başkan Erdoğan'a anlattı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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CHP’nin depremzedelere konteyner verme şartı: CHP veya HDP’ye üye olun kartınızla gelin | Depremzede vatandaş Başkan Erdoğan’a anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem felaketi sonrası devletin yaraları sarmak için büyük çaba gösterdiği Kahramanmaraş'ta yapılacak yeni konutların temel atma törenine katılmak üzere bölgeye gitti. Alanda yapılan çalışmaları gözlemleyen Erdoğan, depremzede vatandaşlarla da sohbet etti. Bu esnada bir vatandaş Başkan Erdoğan'ın yanına gelerek CHP'li yetkililerle yaşadığı acı olayı paylaştı. Vatandaş CHP'li yetkililerin kendisine konteyner vermek için "Ya CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın, üye kartınla da gelip alacaksın" dediğini ifade etti. CHP'li isimlerin çadırları yakın çevresine dağıttığını söyleyen vatandaş, "Ben vatanımı satmam. CHP ve HDP gibi vatansızlara üye olmam" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından devlet bölgede yaraları sararken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün bölgeye gitti.

DEPREMZEDELERİ ZİYARET EDİP İFTAR YAPTI

Depremde yıkılan binaların ardından 11 ilde yapılacak yeni konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'a giden Başkan Erdoğan, depremzedelerle sohbet ederken akşamında da onlarla birlikte iftar yaptı.

CHP'Lİ BELEDİYE'NİN KONTEYNER ŞARTI: CHP VEYA HDP'YE ÜYE OLUN

Erdoğan'ın depremzedeleri ziyaret ettiği esnada bir vatandaş yanına gelerek yaşadığı olayı Başkan Erdoğan ile paylaşmak istedi.

Vatandaş yaptığı açıklamada CHP'li İl Başkanı'nın kendisine konteyner vermek için "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın, üye kartınla da gelip alacaksın' dediğini iddia etti.

İşte vatandaşın Başkan Erdoğan'a anlattığı olayın detayları...

"ÇADIRLARI KENDİ ÇEVRELERİNE DAĞITTILAR"

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan çadır istedim. Kendi çevrelerine dağıttılar, bana vermediler. İki gün sonra aradı, 'konteyner göndereyim' dedi."

CHP VEYA HDP'YE ÜYE OLUN KONTEYNER VERELİM

"Oğlum almaya gitti, bekledi bekledi vermediler. Temin edecek işadamını aradım. 'Beyefendi size konteyner vermemize (CHP) il başkanı bile karşı çıkıyor. Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın, üye kartınla da gelip alacaksın' dedi."

"BEN SİZİN GİBİ VATANSIZLARA ÜYE OLMAM"

"Ben de vatanımı satmam. Sizin gibi vatansızlara üye olmam dedim."

CHP’den konteyner için HDP şartı CHP'DEN KONTEYNER İÇİN HDP ŞARTI

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