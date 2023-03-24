Ilgım Apartmanı’nın firari müteahhiti Salih Zorsu tutuklandı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde 100'e yakın kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'nı yapan ve kentte inşaa ettiği çok sayıda yapı depremde yerle bir olan Zorsu İnşaat'ın sahibi firari müteahhit Salih Zorsu yakalandı. 5 yıl önce verdiği röportajda "Firmamızın birinci önceliği kalite. Güven ve taahhüt ettiğimiz zamanda işimizi layıkıyla teslim etmeye çalışıyoruz" diyen Zorsu, muhabirin, 'Türkiye deprem kuşağında. Bu gerçekle yaşayan bir ülkeyiz. Temel önemli. Yapı denetimleri önemli. Bu doğrultuda nasıl bir işleyiş var?" sorusuna da, "Her kademede demir ve beton aldırıyoruz. Demir ve betondan sonra da incesinden de denetim altındayız. Bundan zevk alıyoruz açıkçası. Projeye uygunluğunu birebir sağlıyoruz. Denetimlerin de sürekli yapılmasını taraftarıyız" şeklinde cevaplamıştı.