Malatya’da 6'lı koalisyona sert tepki! "Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez”

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberinde 6'lı koalisyon liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Malatya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çevreyolu üzerinde depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı.