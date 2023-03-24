Malatya’da 6'lı koalisyona sert tepki! "Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Malatya'da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşerek onların desteğini alan Kılıçdaroğlu ve İttifak liderlerine tepki gösteren vatandaşlar “Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez” sözleriyle yükledi.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberinde 6'lı koalisyon liderleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Malatya'ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çevreyolu üzerinde depremde yıkılan AK Parti İl Binası'nın bulunduğu alanda açıklama yaptı.
Açıklama sonrası beraberindeki liderlerle makam aracına yönelen Kılıçdaroğlu'na bir grup vatandaş tepki gösterdi.
Gruptan bir kişi "Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez" dedi.
Öte yandan 6'lı koalisyon heyeti başka bir programa katılmak için bölgeden ayrıldı.
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