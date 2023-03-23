Depremzede vatandaştan İmamoğlu'na "PKK ile işbirliği yapıyorsunuz" tepkisi! İmamoğlu vatandaşı yalancılıkla suçladı: İftira atıyorsun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı koalisyon ve HDP'nin adayı olarak açıklanmasının ardından deprem bölgesinde flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce belediye seçimlerinde PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin kendisine verdiği destek nedeniyle HDP'ye teşekkür eden Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede "PKK ile işbirliği yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu ise depremzede vatandaşı yalancılıkla suçlayarak "İftira atıyorsun" dedi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından devlet tüm gücüyle bölgede yaraları sarmaya çalışırken başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm bakanlar bölgede yoğun bir müdahale veriyor.
DEPREM BÖLGESİNDE ÇİRKİN TALEP
Ancak deprem bölgesinde depremzedelere çadır vermek için "CHP veya HDP'ye üye olun kartınızla gelin" zihniyetinde olan CHP'li yöneticiler de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Ramazan Kara isimli depremzede bir vatandaş deprem sonrası bölgede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan çadır istediğini belirterek aralarında geçen diyaloğu Başkan Erdoğan'a anlattı
CHP'DEN KONTEYNER ŞARTI: HDP ÜYELİĞİ
"Öztunç, 'tamam' dedi. Bekledim, çadırları kendi çevrelerine dağıtıyorlar, vermediler. 'Çadır kalmadı, bir dahaki sefere' dedi. Ali Öztunç, iki gün sonra 'Nerede oturuyorsan konumunu at, ben sana konteyner gönderiyim' diye beni aradı. Oğluma, 'ben bilmiyorum, konumu sen at.' dedim. Çocuk konumu attı. İş adamı, 'Genel Merkezi ile CHP Milletvekili Ali Öztunç'un talimatı var. Sana istediğin kadar konteyner verip, yardım yapacağız.' demiş. Çocuk gitmiş, ilçe başkanı falan demişler ki 'Siz, bu Ramazan Kara'nın oğluna nasıl konteyner verirsiniz, bu adam bize ters bir adam.' Çocuk da 'Beyefendi, bizim acımız büyük, benim bekleme şeyim kalmadı.' demiş. Bunun üzerine 'yarın sabahleyin konteynerleri size göndereceğiz, babana da selam söyle.' demişler. Akşam oldu, bekledim, yok. İş adamına telefon ettim, 'Beyefendi ne oldu bizim konteynerler?" dedim. Dedi ki 'Sana konteyner vermemiz için il başkanı, siyasiler karşı çıkıyor. Sana, konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartınla gelip alacaksın.' Ben de 'Ben canlarımı verdim, ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım, sizin gibi vatansızlara ne de üye olur gelirim. Üye olmam. O konteynerleri istemiyorum. Devletim bana 2 konteyner verecekti, 4 konteyner gönderdi. Devletim, bana 2 çadır verecekti, 10 çadır gönderdi. Tırla gıda, odun, kömür gönderdi. Benim, sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Siz, vatan hainisiniz.' dedim."
KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından HDP ile CHP arasındaki yakınlaşma giderek artarken, Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti de gündem olmuştu.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullanarak Kandil'e selam çaktı.
BELEDİYELERİ HDP DESTEĞİYLE KAZANDILAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na HDP'li Pervin Buldan'ın 'İstanbul'u biz kazandık' açıklaması soruldu. İmamoğlu, Buldan'ın açıklamasının sorulması üzerine "HDP'ye desteği için teşekkür ediyorum" demişti.
HDP artık açık bir şekilde CHP'ye destek verdiğini belli ederken deprem bölgesinde tepki çeken bir gelişme yaşandı.
"PKK İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedeleri ziyaret ettiği esnada bir depremzede kendisine "PKK ile iş birliği yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
"YALAN KONUŞUYORSUN İFTİRA ATIYORSUN"
Depremzede vatandaşı iftira atmakla suçlayan İmamoğlu "Yalan konuşuyorsun. İftira atıyorsun." dedi.
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