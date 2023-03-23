Depremzede vatandaştan İmamoğlu'na "PKK ile işbirliği yapıyorsunuz" tepkisi! İmamoğlu vatandaşı yalancılıkla suçladı: İftira atıyorsun

CHP'DEN KONTEYNER ŞARTI: HDP ÜYELİĞİ

"Öztunç, 'tamam' dedi. Bekledim, çadırları kendi çevrelerine dağıtıyorlar, vermediler. 'Çadır kalmadı, bir dahaki sefere' dedi. Ali Öztunç, iki gün sonra 'Nerede oturuyorsan konumunu at, ben sana konteyner gönderiyim' diye beni aradı. Oğluma, 'ben bilmiyorum, konumu sen at.' dedim. Çocuk konumu attı. İş adamı, 'Genel Merkezi ile CHP Milletvekili Ali Öztunç'un talimatı var. Sana istediğin kadar konteyner verip, yardım yapacağız.' demiş. Çocuk gitmiş, ilçe başkanı falan demişler ki 'Siz, bu Ramazan Kara'nın oğluna nasıl konteyner verirsiniz, bu adam bize ters bir adam.' Çocuk da 'Beyefendi, bizim acımız büyük, benim bekleme şeyim kalmadı.' demiş. Bunun üzerine 'yarın sabahleyin konteynerleri size göndereceğiz, babana da selam söyle.' demişler. Akşam oldu, bekledim, yok. İş adamına telefon ettim, 'Beyefendi ne oldu bizim konteynerler?" dedim. Dedi ki 'Sana konteyner vermemiz için il başkanı, siyasiler karşı çıkıyor. Sana, konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartınla gelip alacaksın.' Ben de 'Ben canlarımı verdim, ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım, sizin gibi vatansızlara ne de üye olur gelirim. Üye olmam. O konteynerleri istemiyorum. Devletim bana 2 konteyner verecekti, 4 konteyner gönderdi. Devletim, bana 2 çadır verecekti, 10 çadır gönderdi. Tırla gıda, odun, kömür gönderdi. Benim, sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Siz, vatan hainisiniz.' dedim."