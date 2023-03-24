Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gece saatlerinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 03.39 sıralarında merkez üssü Göksun olan, yerin 7.34 kilometre derinliğinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.24 06:03:22 38.4960 37.9613 5.0 -.- 2.8 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.24 05:52:48 37.0977 28.3785 5.0 -.- 1.3 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.24 05:48:14 37.5463 37.1790 2.7 -.- 2.0 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:34:19 38.0797 37.2512 5.0 -.- 2.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:31:43 38.9982 41.2263 5.0 -.- 2.2 -.- BILEK-(MUS) İlksel
2023.03.24 05:23:27 37.9088 36.3687 12.3 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:14:37 41.7152 41.3935 9.1 -.- 2.0 -.- SARP-HOPA (ARTVIN) İlksel
2023.03.24 05:07:35 38.1303 37.1702 5.0 -.- 2.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:00:58 36.6560 29.0720 19.3 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.24 04:47:39 37.4838 37.1950 7.2 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 04:43:35 38.1585 38.2908 12.0 -.- 1.9 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.24 04:09:50 38.2678 37.2245 5.0 -.- 1.8 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 04:03:36 38.1362 37.5247 8.6 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:56:32 41.8178 40.6588 17.8 -.- 2.5 -.- KARADENIZ İlksel
2023.03.24 03:50:23 38.0200 36.4972 19.2 -.- 2.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:48:47 38.0940 36.5658 4.1 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:39:52 38.0192 36.3958 5.0 -.- 4.9 4.7 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:37:59 38.1203 37.7038 10.9 -.- 1.6 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:27:04 38.0108 36.4910 5.7 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:23:11 38.3045 38.1820 11.0 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.24 03:19:46 37.9287 36.3633 5.0 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:13:15 36.8435 35.9925 7.3 -.- 1.9 -.- GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA) İlksel
2023.03.24 03:11:00 38.0300 36.4742 8.6 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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