AK Parti’ye milletvekili aday adaylığı için kaç kişi başvurdu? | En çok aday adayı hangi bölgeden?

Yavuz, bakanların milletvekili adaylığına dair hususların Başkan Erdoğan tarafından belirleneceğini söyledi.



Ali İhsan Yavuz, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında seçim kampanyalarının değiştiğini kaydetti.



Seçim beyannamesi konusundaki çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yavuz, "Seçim beyannamesi ne zaman deklare edilir? diye sorarsanız ona ilişkin net bir karar verilmiş değil. Ama daha önceki yıllarda hep aday tanıtım programında gerçekleşti. Bu sefer ayrı bir program yapacaktık ama deprem olduktan sonra o program çeşitliliğini biraz azaltmaya çalıştık. Buradan ilhamla bir öngörüde bulunuyorum. Bir tahmin yürütüyorum. Kendi bakış açım itibarıyla diyorum ki muhtemeldir ki aday tanıtım programında seçim beyannamesi deklare edilmiş olacak inşallah." ifadelerine yer verdi.





EN ÇOK ADAY ADAYI MARMARA BÖLGESİ'NDEN



Alınan bilgiye göre, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için toplam başvuru sayısı 6 bin 25 oldu.

Bu adaylardan 1176'sı kadın, 4 bin 849'u erkek. 18-30 yaş aralığındaki kadın aday sayısı 159, erkek aday sayısı 403 oldu.



Aday adaylarının dağılımına eğitim düzeyine göre bakıldığında, doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans mezunu aday sayısı 2 bin 684, ön lisans eğitimini bitirmiş aday sayısı 470, lise mezunu aday sayısı 1056, ortaöğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 oldu.



Milletvekili aday adaylığı başvurularının bölgelere göre dağılımına bakıldığında ise Marmara Bölgesi'nden 2003, Ege Bölgesi'nden 478, Akdeniz Bölgesi'nden 619, İç Anadolu Bölgesi'nden 1053, Karadeniz Bölgesi'nden 594, Doğu Anadolu Bölgesi'nden 517, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 761 başvuru alındı.