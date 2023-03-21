Orhan Miroğlu'ndan Ahmet Türk'ün "Kürtlerin iktidara oy verme hakkı yok" sözlerine sert eleştiri: Böyle bir şey kimsenin haddine değil!

BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİTİ KALDIRILSIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullanmıştı. Buldan; "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" dedi

Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, Kürt halkını tehdit etti.

"KÜRTLERİN İKTİDARA OY VERME HAKKI YOK"

HDP'li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı. "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" dedi.

"BU DÖNEM ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ"

Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı. "Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız." şeklinde provokatif mesajlar verdi.