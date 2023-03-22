Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayali depremzedeleri unutturdu! CHP’li belediyelerde şov var iş yok

İSTANBUL VE ANKARA SINIFTA KALDI

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin verilerine göre; depremin ilk anından itibaren barınma ihtiyacına yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda bölgeye 3 bin 738 çadır ve 72 konteyner sevkiyatı yaptı, bunun yanında Samandağ Devlet Hastanesi karşısındaki alana altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sadece 140 kişi kapasiteli 28 prefabrik konteyner kurdu.