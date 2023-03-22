Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayali depremzedeleri unutturdu! CHP'li belediyelerde şov var iş yok
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası elini taşın altına sokan AK Partili belediyeler binlerce kişi için konteyner kent kurarken, onlardan kat kat fazla bütçeye sahip CHP'li İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri sadece şov yaptı. İki CHP'li büyükşehir belediyesi İBB ve ABB'nın bu tavrı sonrası "İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayaline kapılınca depremzedeyi unuttu" yorumları yapıldı.
Türkiye 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremle sarsıldı. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, depremler nedeniyle 11 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin hemen ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederek ilk etapta depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik bölgeye çok sayıda çadır sevk etti.
Depremin açtığı yaraların biran önce sarılması için devlet-millet el ele verirken, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için birçok belediyenin de altyapı çalışmalarına destek vermesiyle konteynerkentler kuruldu. Elini taşın altına koyan başta Konya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok AK Parti'li belediye; çadır yardımlarının yanı sıra deprem bölgelerinde konteynerkent kurdu.
Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye başta olmak üzere depremin etkilediği illerde binlerce depremzedenin barınma ihtiyacını gideren bu belediyelerin bütçesinden katbekat daha büyük bütçeye sahip olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin deprem bölgelerinde konteynerkent kurmaması dikkat çekti.
Lojistik destek, personel, gıda, su, mobil mutfak, duş ve tuvalet desteklerinde bulunan ancak insanların konutlar inşa edilinceye kadar barınacağı konteynerkent konusunda sınıfta kalan İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının 6'lı koalisyonun Başkan yardımcılığı hayalleri depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının önüne geçti.
İSTANBUL VE ANKARA SINIFTA KALDI
Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin verilerine göre; depremin ilk anından itibaren barınma ihtiyacına yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda bölgeye 3 bin 738 çadır ve 72 konteyner sevkiyatı yaptı, bunun yanında Samandağ Devlet Hastanesi karşısındaki alana altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sadece 140 kişi kapasiteli 28 prefabrik konteyner kurdu.
Neredeyse bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 10 kat daha düşük olan Konya Büyükşehir Belediyesi ise Hatay'da konteynerkentlerin kurulumu için elini taşın altına koyarak belirlenen noktalarda altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladı. İlk etapta 487 konteyner ile oluşturulacak geçici yerleşim alanları, ikinci etapta bin konteynere çıkarılacak.
AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 3 alanda 2 bin konteynerdan oluşacak geçici konaklama alanı yaparken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adıyaman ve İskenderun'da 550 konteynerdan oluşan kent, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Nurdağı'nda 800 konteynerlik kent kurdu.
TEK KURULU KONTEYNERI YOK
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise deprem bölgelerinde tek bir konteynerkenti bulunmuyor. Depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapmadığı belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, AK Parti'li ve CHP'li İzmir, Mersin, Antalya ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin yanında konteynerkent konusunda sınıfta kaldığı ortaya çıktı.
DİĞER CHP'Lİ BELEDİYELERDE DURUM
İzmir Büyükşehir Belediyesi, atölyelerinde üretilen konteynerleri Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye göndererek kurulumlarına başladı. Bu kapsamda Hatay'da 500, Kahramanmaraş'ta 232, Osmaniye'de ise 200 konteynerlik barınma alanı için elini taşın altına koydu.
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi de Adıyaman'da içerisinde sahra hastanesi, sosyal ve spor alanları ile kreş olan 670 konteynerin olacağı kent kurulumuna başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ise Nurdağı'nda 50 konteynerlik alanda bir yaşam alanı oluşturması için çalışma yaptığı kaydedildi.
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