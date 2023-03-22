İYİ Parti'de HDP krizi! Destek açıklaması sonrası Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti! İstifa mı geliyor?
Son dakika haberi | 6'lı koalisyonun ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurması ve ardından HDP ile başlayan yakınlaşma, İYİ Parti'de kriz çıkardı. Partinin önde gelen isimlerinden İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmazken, bugün bir basın toplantısı yapma kararı aldı. Ağıralioğlu'nun milletvekili adayı olmayacağı ve partisinden istifa edeceği iddia edildi. A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, HDP ile yakınlaşma sürecinin İYİ Parti'de büyük rahatsızlık yarattığına dikkat çekerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı.
Yavuz Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıroğlu saat 16.00'da TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
4 VEKİL KATILMADI
İyi Parti TBMM Grubu'nda dün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
6'lı Masa'da yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı.
KULİSLERDEN BOMBA İDDİA: MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAK
Gelen son bilgilere göre ise İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bugün saat 16.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceği iddia edildi. HDP'nin, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından, Yavuz Ağıralioğlu'nun milletvekili adayı olmayacağı ve partisinden istifa edeceği gelen bilgiler arasında.
İYİ PARTİ TABANINDAN NASIL BİR TAVIR GELİR?
A haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, HDP ile yakınlaşma sürecinin İYİ Parti'de büyük rahatsızlık yarattığına dikkat çekerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Pazarcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
İYİ Parti başlangıçtan itibaren söylediğimi şu benim toplama bir partidir. İP'in içinde çok değişik görüşler var. Ama ağırlıklı olarak milliyetçi ve ülkücülerden oluşuyor partinin omurgası.
Bunların hepsini ben çok iyi tanıyorum. Koray Aydın'ın son derece rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Yavuz Ağıralioğlu yine rahatsızdır. Oradaki pek çok milletvekilinin durumu da budur.
Hiçbir şey olmamış gibi HDP ile birlikte yol yürünmesine rıza göstereceksiniz böyle bir şey söz konusu olamaz.
İYİ Parti hiçbir şey yapamaz. İYİ Parti esir alınmış durumda.
Kılıçdaroğlu'na rıza göstermeyen İP'in tabanı Kılıçdaroğlu'nun bir de HDP ile yol yürümesine nasıl rıza gösterecek? Gösteremeyecek. Göstermesi de mümkün değil. Olacaklar belli. Yukarıda teslim alınmış bir yapı var. Hiçbir şey yapamazlar. Kılıçdaroğlu çok güzel taşları döşedi. 6'lı masa zaten kendisinin adaylığını onaylamak için toplandı. Meral Akşener'i de etkisizleştirdi ve artık bütün ipleri eline aldı. Şu anda 6'lı masanın tamamı etkisiz elemandır. Etkili bir eleman ortaya çıktı o da HDP. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile birlikte yol yürüyecek. HDP olmadığı taktirde bunların hiçbirisinin tek tek bir anlam ifade etmedikleri gibi 6'lı masa olarak da bir şey ifade etmezler.
Peki aşağıdaki fotoğraf? Oy veren insanlar bunu nasıl değerlendirecekler? Son günlerde bakıyoruz pek de mutlu değiller CHP'deki bazı isimler de bundan mutlu değil. Seçmenler vicdanlarına danışacaklar.
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