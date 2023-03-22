İYİ Parti’de HDP krizi! Destek açıklaması sonrası Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti! İstifa mı geliyor?

İYİ PARTİ TABANINDAN NASIL BİR TAVIR GELİR?

A haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, HDP ile yakınlaşma sürecinin İYİ Parti'de büyük rahatsızlık yarattığına dikkat çekerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Pazarcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

İYİ Parti başlangıçtan itibaren söylediğimi şu benim toplama bir partidir. İP'in içinde çok değişik görüşler var. Ama ağırlıklı olarak milliyetçi ve ülkücülerden oluşuyor partinin omurgası.

Bunların hepsini ben çok iyi tanıyorum. Koray Aydın'ın son derece rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Yavuz Ağıralioğlu yine rahatsızdır. Oradaki pek çok milletvekilinin durumu da budur.

Hiçbir şey olmamış gibi HDP ile birlikte yol yürünmesine rıza göstereceksiniz böyle bir şey söz konusu olamaz.

İYİ Parti hiçbir şey yapamaz. İYİ Parti esir alınmış durumda.