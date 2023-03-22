22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Murat Kurum duyurdu: Yarından itibaren 17 bin 902 konutun daha temeli atılacak! Başkan Erdoğan da katılacak

Bakan Murat Kurum duyurdu: Yarından itibaren 17 bin 902 konutun daha temeli atılacak! Başkan Erdoğan da katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
ABONE OL
Bakan Murat Kurum duyurdu: Yarından itibaren 17 bin 902 konutun daha temeli atılacak! Başkan Erdoğan da katılacak

Son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi. Bakan Kurum, yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 17 bin 902 konutun temelinin atılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA TEMELLER ATILIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum açıklamasında Başkan Erdoğan'ın katılımı ile yarın 17 bin 902 konutumuzun temelinin atılacağını duyurdu.



İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar
Duldakiroğlu'nda, Elbistan'da Afşin'de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız.

Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız.

Milletimizin başını öne eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önceki afetlerde olduğu gibi. Elazığ'da, Malatya'da ne yaptıysak hep bunu söylüyoruz. Aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.

İnşallah onlarla birlikte vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız.

İlk iftar depremzedelerle
Depremzedelere verilen sözler bir bir hayata geçiyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA