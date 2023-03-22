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KVKK'dan WhatsApp ve Meta'ya para cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2023
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KVKK’dan WhatsApp ve Meta’ya para cezası

Son dakika haberine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira para cezası kesti.

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