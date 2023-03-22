Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı! Bakan Kurum’dan hayati istek: Seçimi ne olur kazanın! Onlar bize ev yapmaz

İncelemeler esnasında depremzede vatandaşlarla Bakan Kurum arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

"BAKANIM NE OLUR TEKRAR KAZANIN BU SEÇİMİ, YOKSA BİZE EV YAPMAZ BU 6'LI MASA..."

Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum'a Nurdağlılar "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6'lı masa… Ne olur seçimi kazanın, size güveniyoruz. Önce Allah'a, sonra size." diye seslendi.