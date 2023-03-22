Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı! Bakan Kurum'dan hayati istek: Seçimi ne olur kazanın! Onlar bize ev yapmaz
Bakan Murat Kurum'un Gaziantep Nurdağı’ndaki TOKİ şantiyesini incelediği sırada vatandaşlarla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Depremzede vatandaşlar, "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6’lı masa" dedi.
Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 şehrimizi birden etkiledi. Yaşanan felaketin ardından devlet tüm desteğiyle vatandaşların yardımına koştu. Tüm imkanlar seferber edilirken, bakanlar 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinden ayrılmıyor.
DEPREMİN OLDUĞU GÜNDEN BU YANA SAHADA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR
Bu isimlerin başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son olarak, Gaziantep Nurdağı'nda TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu.
İncelemeler esnasında depremzede vatandaşlarla Bakan Kurum arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti.
"BAKANIM NE OLUR TEKRAR KAZANIN BU SEÇİMİ, YOKSA BİZE EV YAPMAZ BU 6'LI MASA..."
Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum'a Nurdağlılar "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6'lı masa… Ne olur seçimi kazanın, size güveniyoruz. Önce Allah'a, sonra size." diye seslendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Yüz yüze eğitim başlayacak mı? "Nisan ayı başı itibarıyla..." Üniversite öğrencileri...
- Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? 1999 öncesi staj sigortaları kapsama alınacak mı?
- Sahurda neler yenir ve yenmez? Sahurda tok tutan yemekler ve susatmayan içecekler nelerdir?
- Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor! Kan şekerini sadece o dengeliyor! İşte tokluk hissini sağlayan o besinler...
- MUKABELE oku-dinle-takip et 2023 | TV mukabele yayın akışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? Dinde mukabele ne demek?
- EYT’lilere 90+25 çözümü emeklilik ışığını yaktı! Kapsam belli oldu, 7440 yapılandırmada tablo şekillendi! İHYA, İsteğe bağlı sigorta, GSS, prim borcu
- İlk sahurda pirinç pilavı yenir mi, sünnet mi? Pirinç yemek şart mı?
- İlk teravih namazı saat kaçta kılınacak? İllere göre saat listesi! Teravih namazı nasıl, evde kılınır mı? Diyanet açıklaması...
- Ramazan Fidyesi 2023 ne kadar? Fidye Ramazan'dan önce mi sonra mı verilir? Diyanet anneye, kardeşe, akrabaya verilir mi?
- EYT'linin Nisan ayında keyfi katlanacak! 2000 ö. - 2000 + 2008 arası ve 2008 s. için ayrı hesap! Miktar netleşiyor, 3 ödeme yapılacak...
- TOKİ MÜSTAKİL ARSA kazananların isimleri! 2023 TOKİ Kütahya, Sivas, Mersin, Sakarya arsa çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?