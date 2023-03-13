Son dakika | TOKİ sonuçları İstanbul! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul kura çekimi tarihini duyurdu
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul için TOKİ kura tarihini duyurdu. Bakan Kurum, "50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin inşası için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan bir video paylaştı.
Videoda, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kalıcı konutlarla ilgili ilk kazmanın vurulduğu anlatılırken Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçimiz sahada! Deprem bölgesinde sadece ev değil; çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı.
Videoda, Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.
"RADYE TEMEL ÜZERİNE KALIP TÜNEL SİSTEMİYLE İNŞA EDİLECEK KONUTLARDA GÜVENLE OTURULACAK"
Bakanlık açıklamasında, "Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta 1.748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı. Videoda, "Daha güvenli ve sağlam konutlar için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.
İSTANBUL'DA TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.
İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla'da başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.
İstanbul'da kuralarıyla birlikte "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.
İlk Evim'de İSTANBUL zamanı❗️— Murat KURUM (@murat_kurum) March 13, 2023
50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. pic.twitter.com/ucJVHtKTu1
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