Son dakika | TOKİ sonuçları İstanbul! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul kura çekimi tarihini duyurdu

Videoda, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kalıcı konutlarla ilgili ilk kazmanın vurulduğu anlatılırken Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçimiz sahada! Deprem bölgesinde sadece ev değil; çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk." ifadelerini kullandı.

Videoda, Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.