İstanbul depreme hazır mı? Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Tehdit var ama felaket tellallığını doğru bulmuyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında İstanbul'da yaşanacak olası depreme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan "Kentsel dönüşüm dedik. Muhalefet kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı." ifadelerini kullanırken olası depreme yönelik de konuştu. Erdoğan "Tehdit var ama felaket tellallığını doğru bulmuyorum" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın sözlerinde öne çıkanlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında olası İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken vatandaşları da uyardı. Başkan Erdoğan "Tehdit var ama felaket tellallığını doğru bulmuyorum" dedi.
"İSTANBUL'A GİRMENİN BİR BEDELİ OLMASI LAZIM"
Ben İstanbul çocuğuyum. Orada doğdum, orada büyüdüm. Yaklaşık 5 yıl İBB Başkanlığını yaptım. İstanbul'u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yalan yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği diyebilirim ki hiçbir şehir olamaz. Buna Ankara'da dahil. Deprem felaket telallığı yapmayı doğru bulmuyorum. Bu o şehirde yaşayan insanların o şehirlerde yaşama noktasında onları adeta tehdit altına almayı getirir. İstanbul Belediye Başkanı iken İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma gibi tezim vardı. İstanbul'a her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM DEDİK MUHALEFET RANTSAL DÖNÜŞÜM DİYE TANIMLAMAYA BAŞLADI"
Londra'ya giremezsiniz, belli kuralları var. Bunun sebebi nedir? Trafiktir. Oralarda araç otoparklar şunlarla ilgili olarak yasaklar konulmuştur. İstanbul'da 8 milyondu nüfus. Şu anda 15 milyonu geçti. Bir de tabii planlama noktasında İstanbul maalesef zannedildiği gibi planlanmadı, uygulamaya konulmadı. Kimse o planlara uymuyor. Bu zamana kadar iddiamız vardı. Kentsel dönüşüm dedik. Muhalefet kentsel dönüşümü rantsal dönüşümü rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Rant toplama işi muhalefete ait. Bu işi iyi beceriyor.
YAPILDIKTAN SONRA "ALLAH RAZI OLSUN" DİYORLAR
Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için adeta affınıza sığınıyorum yırtındık. Buradaki kentsel dönüşümü yeni yeni hayata geçirdik, o kadar sıkıntılar yaşadık. Aynı şekilde Üsküdar'ın Küplüce, Yavuztürk, Ferah Mahallesi'nde muhteşem konutlar yaptık. Benim vatandaşım oranın belli kısmında çok direndi. Yaptırtmadı. Kendi oturduğum yeri bile verdim. Bizi görsünler onlar da buna uysunlar diye Burhaniye'de. Şu anda oraları bir görseniz, oralardaki kentsel dönüşümün ne kadar güzel, hakikaten insanlara gurur, onur verici olduğunu görürsünüz. Bitenlerin dışında hala devam eden inşaatlar var. Çamlıca Camii'nin alt kısmını kapsayan bir yer. Manzarasıyla her şeyiyle çok çok güzel bir yer. Bazen takılıyorlar bana. Yapılan binanın bedeli en az bire beş, bire on katladı. Tabii giriş katlarında dükkanlar, mağazalar açılmaya başladı. Yapıldıktan sonra herkes 'Allah razı olsun' diyorlar ama oraya kadar çok çok çileden çıkarıyorlar.
"ŞİMDİDEN TEDBİR ALALIM"
"Bir gün cuma namazından sonra onlara hitap ettim, 'Ne olur şu binalarınızı yıkalım, kiranızı biz ödeyeceğiz, süratle bu yıkımları yapalım, korkuyorum, yarın bir gün buralarda deprem olur, ondan sonra bunun hesabını kime soracaksınız? Gelip Erdoğan'a soracaksınız, beni bu durumda bırakmayın' dedim. Bu tür şeyleri halkımla yaşayarak geliyoruz. Maksat şimdiden tedbirlerimizi alalım."
İNŞALLAH CHP DE TUTUMUNDAN VAZGEÇER
Bütün tedbirlerimizi alıyoruz, alacağız. İnşallah bunlardan hummalı çalışmalarla en az hasarla bunları atlatmaya gayret edeceğiz. İnşallah CHP ve ortakları bu depremden ders çıkarmış olurlar da kentsel dönüşümün karşısında durmaktan vazgeçerler diyorum.
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