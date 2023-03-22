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Başkan Erdoğan ramazan ayının ilk gününde Kahramanmaraş'ta depremzedelerle oruç açacak

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Başkan Erdoğan ramazan ayının ilk gününde Kahramanmaraş’ta depremzedelerle oruç açacak

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle birlikte yapacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın ayrıca ramazan ayı boyunca deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak.

Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.

Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Başkan Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.

Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

İlk iftar depremzede vatandaşlarla İLK İFTAR DEPREMZEDE VATANDAŞLARLA

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