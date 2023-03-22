YSK'dan seçim öncesi yeni uygulama! Hangi aday kaç imza topladı? | YSK anlık aday imza takip platformu
Son dakika haberi | Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimler için bugün başlayan 100 bin imza sürecine ilişkin bilgi verdi. YSK Başkanı yeni bir uygulamayı da duyururken, imza sayısının anlık olarak takip edilebileceği bir sistemi devreye aldıklarını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza sürecinin bugün başladığını, 27 Mart Pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini bildirdi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir.
YENİ UYGULAMA
Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkün olacaktır.
Şeffaf, güvenli bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır.
3 İSMİN ADAYLIĞINA RET
Öte yandan seçmenler tarafından aday gösterilecek olan 18 cumhurbaşkanı adayından 3'ünün başvurusu reddedilirken, 9 adayda ise eksik belge tespit edildi.
Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının resmi başvuru süresi dün sona erdi. Yapılan başvuruları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 18 adaydan 12 aday hakkında açıklama yayımladı. Bu 12 adaydan 3'ünün adaylık başvurusunun reddine karar verildi. 9 adayın eksik belgeleri olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli belgelerin tamamlanması için bugün saat 17.00'ye kadar ek süre tanındı.
Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın adaylık başvurusunun bizzat yapılmayıp vekil aracılığıyla yapıldığı anlaşıldığından cumhurbaşkanlığı adaylığının reddine, Hürrem Ayaz'ın ise posta yoluyla başvuru yaptığının anlaşılması üzerine adaylık başvurusunun reddine karar verildi.
İrfan Uzun, Davut Turan, Fatih Erbakan, Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Selami Karagöz'ün çeşitli belgelerin eksikliği tespit edildi. Adaylara eksik belgelerin tamamlanması için 17.00'ye kadar ek süre verildi.
Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, Yakup Türkal'ın ise adaylık başvuru sürecinde herhangi bir eksik veya hatalı belge bulunmadığı belirtildi.
ERBAKAN'IN EKSİK BELGELERİ TESLİM EDİLDİ
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için gereken eksik belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) getirildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuş ve resmi başvuruyu dün itibarıyla YSK'ya yapmıştı. Ancak YSK'nın gerçekleştirdiği inceleme sonrası Erbakan'ın resmi olarak aday olabilmesi için bazı evraklarının eksik olduğu açıklanmıştı. Eksik olan evrakları Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, YSK'ya teslim etti.
Evrak tesliminden sonra konuşan Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Allah yüz aklığı versin. Rabbim çıktığı yolda yardımcısı olsun. YSK'ya kendisinin bütün evraklarını teslim ettik. Bundan sonra süreci beraber izleyerek göreceğiz" dedi.
11 ADAY SEÇMENLER TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK GÖSTERİLEBİLECEK
YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.
YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle: "Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal."
SANDIK SONUÇLARI ANLIK SSPS'DEN TAKİP EDİLECEK
YSK kararlarına göre, seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları sisteme yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.
YSK UÇAK KİRALAYACAK
Yurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK'nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştırılacak. Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri'nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
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