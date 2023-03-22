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AYM'den HDP'nin "sözlü savunmayı seçim sonrası yapalım" talebine ret

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 10:09
Son dakika haberleri… Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmasını seçim sonrası yapma talebini reddetti. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara’dan aktardı.
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