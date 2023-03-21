Orhan Miroğlu'ndan Ahmet Türk'ün "Kürtlerin iktidara oy verme hakkı yok" sözlerine sert eleştiri: Böyle bir şey kimsenin haddine değil!

2023 seçimlerine az bir süre kala PKK'nın siyasi uzantısı HDP toplumun sinir uçları ile oynayan açıklamalarına devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul'da "Sayın Öcalan'ın üzerindeki ağır tecrit kaldırılsın" ifadelerini kullanırken, İzmir'de konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terörist başına 'selam' gönderdi, "Özgürleşeceği günler yakındır" diye seslendi. Bugün de HDP'li Ahmet Türk Diyarbakır'da, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir." dedi. Türk sözlerini ileri taşıyan bir açıklama daha yaparak, “İktidara destek verenler Kürtlere düşmanlık yapıyor” çıkışını yaptı. Toplumu geren bu açıklamaları AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu, yaşanan bu skandal olayı A Haber canlı yayınında yorumladı. Miroğlu, “Bu arkadaşlarımızın başı sıkıştığı zaman nasıl da milliyetçi çevrelere başvurup hapishaneden kurtulma çarelerini de çok iyi bilmekteyim. Bu sebeple böyle bir açıklama hiç kimsenin haddi de değildir. Hakkı da değildir. Ben de başkaları da kimse isterse oylarını verebilirler.” sözleri ile HDP’yi sert sözlerle eleştirdi. Ayrıca Miroğlu, "Hele hele 14 Temmuz'da Öcalan'ın özgürlüğünden bahsedebilen bu insanlar bizi yeniden başlayacak bir takım günah ve kabahatlere ne bizleri ne de Kürt halkını davet etmeye hakkı yok." şeklinde konuştu.