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Bir Kemal Kılıçdaroğlu klasiği: Yıllardır hizmet veren Ulusal Vergi Konseyi'ni kurma vaadinde bulundu

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Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Bir Kemal Kılıçdaroğlu klasiği: Yıllardır hizmet veren Ulusal Vergi Konseyi’ni kurma vaadinde bulundu

Siyasi hayatına yaptığı projelerden çok gaflarıyla damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu seriye bir yeni gafı daha ekledi. Altılı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu İzmir'de yaptığı konuşmada iktidara gelmeleri durumunda Ulusal Vergi Konseyi kuracaklarını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurmayı planladığı konsey, yıllardan beri Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. Ulusal Vergi Konseyi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre kurum 2003'te faaliyetlerine yeniden başlayıp 2004 yılında da yasal statüye kavuştu. İşte detaylar...

Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisiyle özdeşleşen gaflarından bir yenisine daha İzmir'de imza attı.

"ULUSAL VERGİ KONSEYİ" KURACAĞIZ DEDİ AMA...

İzmir'de düzenlenen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Bu konsey toplanan vergilerin nerelere harcandığını raporlara bağlayıp, Resmi Gazete'de yayınlayacak." dedi.

YILLARDIR ÇALIŞAN KURUMU AÇACAĞINI SÖYLEDİ

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurmayı planladığı "Vergi Konseyi" yıllardan beri Türkiye'de aktif olarak hizmet vermekte.

1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.

İşte Vergi Konseyi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler:

Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004'de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33/A maddesinde yapılan düzenleme ile yasal statüye kavuşmuştur.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 238 inci maddesi ile "Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır. Konseyin, çalışma usul ve esasları Yönetmelik ile belirlenir." hükmü ile mevcut yasal statüsü korunmuştur.

NECİP FAZIL İÇİN "ŞAİR GALİBA" DEDİ

Seçim çalışmaları kapsamında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk edebiyatının usta kalemi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmak isterken; usta isim için "Şair galiba..." ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SON DÖNEMDEKİ BAZI GAFLARI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde imza attığı gaflar akıllarda...

Geçtiğimiz ay Gaziantep'te konuşma yaptığı esnada Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı.

Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.

"FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ ŞANLIURFA ÜRETİR"

Fındığın merkezinin Karadeniz olduğunu unutan Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'daki konuşmasında "Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'isini tek başına Şanlıurfa üretir. Fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir. Kırmızı mercimeğin yüzde 32'isini, isotun yani kırmızı biberin yüzde 40'ını tek başına Şanlıurfa üretir." ifadelerini kullanmıştı.

Alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada uzun süre eleştirilmişti.

'ÇORUM ÜLKEDİR' GAFI

Kılıçdaroğlu yine 2021'in Ağustos ayında Çorum ile ilgili bir gaf yapmıştı.

Çorum'un ihracat konusunda ülke ekonomisine yaptığı katkıyı vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bakın değerli arkadaşlar, Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan bir ülkedir. " ifadelerini kullandı.

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