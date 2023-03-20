Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum'da okullar tatil olacak mı?
"Erzurum'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu trafiğe açıldı. Kar yağışı sonrasında veli ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum'da okullar tatil olacak mı?
"Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki kent arasındaki kara yolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu. Peki, Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum'da okullar tatil olacak mı?
İki kent arasındaki kara yolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.
Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürdü.
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.
Bayburt'tan Aşkale ilçesine giderken yolda mahsur kalan Ömer Faruk Işık, araçlarının çekiciye yüklendiğini belirterek, "Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz." dedi.
Kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum'da yarın okulların tatil olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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