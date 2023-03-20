Erzurum’da yarın okullar tatil mi? 20 Mart Pazartesi Erzurum’da okullar tatil olacak mı?

Bayburt'tan Aşkale ilçesine giderken yolda mahsur kalan Ömer Faruk Işık, araçlarının çekiciye yüklendiğini belirterek, "Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz." dedi.