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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Rusya - Ukrayna savaşı masaya yatırıldı

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Rusya - Ukrayna savaşı masaya yatırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya - Ukrayna savaşı masaya yatırıldığı görüşmede Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını istediklerini dile getirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

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