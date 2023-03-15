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Danimarka'dan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım: "Son kurşunun atılmasını bekleyemeyiz"

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Danimarka’dan Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yardım: Son kurşunun atılmasını bekleyemeyiz

Danimarka hükümetinin, Ukrayna'ya bu yılki askeri, sivil ve ticari ihtiyaçları için 7 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 1 milyar dolar) yardım fonu kuracağı duyuruldu. Hükümetin, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda Danimarka iş dünyasıyla daha yakın işbirliğine hazırlandığını ve yeniden inşa çabalarının şimdiden başladığını belirten Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, "Son kurşunun atılmasını bekleyemeyiz." dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, parlamentodaki partilerin desteğiyle kurulan fon kapsamında Ukrayna'ya askeri yardım için 5,4 milyar kron, sivil yardım için 1,2 milyar kron ve ticari girişimler için 0,4 milyar kron olmak üzere toplamda 7 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 1 milyar dolar) verileceğini bildirdi.

"SON KURŞUNUN ATILMASINI BEKLEYEMEYİZ"

Hükümetin, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda Danimarka iş dünyasıyla daha yakın işbirliğine hazırlandığını ve yeniden inşa çabalarının şimdiden başladığını belirten Rasmussen, "Son kurşunun atılmasını bekleyemeyiz." dedi.

21 BOMBA İMHA ROBOTU DA GÖNDERİLECEK

Rasmussen, "Bu, büyük ölçüde Ukrayna'nın askeri ve insani yardımın yanı sıra yeniden yapılanmayla ilgili isteklerinin bir karşılığıdır." diye konuştu.

Öte yandan, Danimarka hükümeti, askeri yardım kapsamında Ukrayna'ya 21 bomba imha robotunun yanı sıra mühimmat gönderileceğini bildirdi.

Hükümet, ordunun yardım paketlerini hazırlamaya başladığını ve en kısa sürede Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu.

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