Danimarka'dan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım: "Son kurşunun atılmasını bekleyemeyiz"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, düzenlediği basın toplantısında, parlamentodaki partilerin desteğiyle kurulan fon kapsamında Ukrayna'ya askeri yardım için 5,4 milyar kron, sivil yardım için 1,2 milyar kron ve ticari girişimler için 0,4 milyar kron olmak üzere toplamda 7 milyar Danimarka kronu (yaklaşık 1 milyar dolar) verileceğini bildirdi.

"SON KURŞUNUN ATILMASINI BEKLEYEMEYİZ"

Hükümetin, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda Danimarka iş dünyasıyla daha yakın işbirliğine hazırlandığını ve yeniden inşa çabalarının şimdiden başladığını belirten Rasmussen, "Son kurşunun atılmasını bekleyemeyiz." dedi.