İzmir’de CHP’li belediye depremzedeleri sokağa atıyor! Depremzedelere tahsis edilen konutlar satışa çıktı

YILDIZ: SATIŞA ACİL BİR DURUM YOK

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir kira bir yuva kampanyasının startını verdik. Bunu depremde mağdur olan insanlara destek olmak için yaptık. Burası bir lojman değil belediye mülkiyeti. Satışı da şu an yapmak zorunda değiliz. Satışa gerekçe olarak buranın hak sahibi için tercih edilmemesi ve yıpranmaması gösteriliyor. Bu konutları depremzedelere kullandırtma imkanımız varken satış kararı almanın mantıklı olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.