Son dakika: Depremde can kaybı yükseldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

RAMAZAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Toplam 2 milyon 343 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunmaktayız. Deprem bölgesinde depremin yaşandığı ilk günden itibaren yine ısıtıcı, yatak vb. gibi lojistik ihtiyaçların dağıtımına devam ediliyor. Ayrıca kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla da günde 2 buçuk milyon kişiye, 3 öğün sıcak Yemek verilmektedir. Depremden etkilenen illerimizde de yine beslenme ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm seyyar mutfaklar hazır hizmet vermektedirler. Yine Ramazan hazırlıklarımız da devam etmektedir. Ramazan hazırlıklarıyla alakalı da hem sabah, öğle ve iftar aynı şekilde ve sahur hazırlıkları yapılmıştır. Bununla ilgili tüm deprem bölgelerinde çadır kentlerde, konteynır kentlerde gerekli ihtiyaçlar, hazırlıklar yapılmıştır. Bu hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Vatandaşlarımıza olan desteklerimiz aralıksız sürmekte. 10 bin TL tutarında ki hane başı destek ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin TL olarak depremzede ailelerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca yine ailelerimize 15 bin TL tutarındaki toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin TL taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri de yine devam etmektedir.