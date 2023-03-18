Meral Akşener’den ’seçimden sonra ortalık karışacak’ itirafı: Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA DESTEK

Kılıçdaroğlu'nun oylarını böleceği gerekçesiyle CHP yandaşı isimler tarafından hedef tahtasına konan ve "Bundan bir cacık olmaz" denilen Muharrem İnce'nin adaylığına da destek veren Akşener, "Kendisini hainlikle iktidara çalışmakla suçlayanları esefle kınıyorum. Aday olmak Sayın İnce'nin de hakkıdır." dedi. Bu sözler CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilimin daha da yükseleceğine yorumlandı.