Meral Akşener'den 'seçimden sonra ortalık karışacak' itirafı: Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 6'lı koalisyonu dağıtan ve 'Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olma şartıyla geri dönen Meral Akşener, o günler yaşananları anlattı. CHP yandaşı medya tarafından linç edildiğini söyleyen Akşener, "Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü" ifadelerini kullandı. Kırgınlıkları olduğunu ifade eden Akşener, seçimden sonrasını işaret ederek, "Ortalık karışacak" imasında bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.
Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koşmuştu.
Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.
CHP YANDAŞI MEDYA İYİ PARTİ'Yİ TEK KALEMDE SİLDİ
Yaşananlar sırasında CHP'nin fonladığı Halk TV, Tele 1, KRT gibi kanallar İYİ Parti'yi topa tutmuştu. Aylarca övüle övüle bitirilemeyen İYİ Parti, hükümete çalışmakla bile suçlanmıştı.
CHP medyasında açıklanan anketlerde İYİ Parti'nin oyunun yüzde 20'ye yakın olduğu söyleniyordu, İYİ Parti masadan ayrılınca bu oy oranı da bir anda yüzde 10'ların altında telaffuz edilmeye başlanmıştı. İYİ Parti'ye yakın isimler CHP'li isimlerin ve CHP medyasının söylemlerine çok srt karşılık verdi ve gerilim giderek tırmanmıştı.
AKŞENER'DEN CHP YANDAŞLARINA AYAR: "TUHAF BİR LİNÇ YEDİM"
O günlerde yaşananlara ilişkin bugün katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü" ifadelerini kullandı.
"SEÇİMDEN SONRA ORTALIK KARIŞACAK" İTİRAFI
Seçimden sonra ortalığın karışacağını ifade eden Akşener, "Seçim sonuna kadar kırgınlıkları bir buzdolabına kilitledim" ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞINA DESTEK
Kılıçdaroğlu'nun oylarını böleceği gerekçesiyle CHP yandaşı isimler tarafından hedef tahtasına konan ve "Bundan bir cacık olmaz" denilen Muharrem İnce'nin adaylığına da destek veren Akşener, "Kendisini hainlikle iktidara çalışmakla suçlayanları esefle kınıyorum. Aday olmak Sayın İnce'nin de hakkıdır." dedi. Bu sözler CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilimin daha da yükseleceğine yorumlandı.
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