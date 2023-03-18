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Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başlıyor! Son tarih 23 Mart...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2023
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Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başlıyor! Son tarih 23 Mart...

Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta yapılacak öncesi Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci yarından itibaren başlayacak. Süre 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

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