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Muhalefetin yılan hikayesine dönen aday süreci! İşte dakika dakika krizin perde arkası

6'lı koalisyon masasında gün yüzüne çıkan kaos, Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın yaşandığı dönemleri hatırlattı. Kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı terk etmesiyle patlak verdi. Ancak sonrasında yapılan sürpriz görüşmelerin ardından ortaya çıkan yeni bir formülle sorun aşıldı. İYİ Parti, bu kez İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcıları olarak önerdi. Teklif kabul görünce de Akşener masaya geri döndü. Peki 6'lı koalisyonun girdiği o kaos sürecinde neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:58
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Muhalefetin yılan hikayesine dönen aday süreci! İşte dakika dakika krizin perde arkası

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti... Cumhur İttifakı'nın karşısında 6'lı koalisyon olarak konumlandı bu siyasi oluşumlar.

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Muhalefetin yılan hikayesine dönen aday süreci! İşte dakika dakika krizin perde arkası

Ancak söylemleri, tutumları, tercihleri, politikaları eleştirildi her defasında. Millet İttifakı, milli olmamakla itham edildi hep.

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Muhalefetin yılan hikayesine dönen aday süreci! İşte dakika dakika krizin perde arkası

6'lı koalisyon ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022 tarihinden itibaren çok kez toplanmış bir yılı aşkın süre geride kalmıştı.

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Muhalefetin yılan hikayesine dönen aday süreci! İşte dakika dakika krizin perde arkası

Zaman su gibi akıyor, koalisyon masasındaki "adaylık savaşı" ise bir türlü nihayete erdirilemiyordu.

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Muhalefetin yılan hikayesine dönen aday süreci! İşte dakika dakika krizin perde arkası

6 partinin oluşturduğu ittifak bir masa etrafındaydı. Ancak gel gör ki ne krizi eksik oluyordu ne de kaosu.