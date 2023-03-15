YSK’nın cumhurbaşkanı adaylığı kriterleri Resmi Gazete’de yayımlandı!

SEÇMENLERCE ADAY GÖSTERİLME

Seçmenlerce cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen kişi, kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliğine ilişkin belgelerle, 555 bin 980 liranın Maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla Yüksek Seçim Kuruluna başvuracak.

Cumhurbaşkanı adaylığına, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler için başvurular, Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bizzat yapılacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, 21 Mart 2023 Salı günü Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba günü teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.

Seçmenler, ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.