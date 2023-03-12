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Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2023
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Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Son dakika haberine göre Memleket Partisi, parti içerisinde yaptığı ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanı Muharrem İnce'yi belirledi. Açıklamayı Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı.

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