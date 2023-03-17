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Karşılama töreninde ıslanmıştı: Başkan Erdoğan'dan Fin gazeteciye ayakkabı hediyesi

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Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Karşılama töreninde ıslanmıştı: Başkan Erdoğan’dan Fin gazeteciye ayakkabı hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip ettiği sırada ayakkabıları ıslanan Fin gazeteciye ayakkabı armağan etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde ayakkabısı ıslanan gazeteciye gören Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.

"AYAKKABILARI YENİLEMEMİZ LAZIM"

Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım." dedi.

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