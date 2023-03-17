Trafik cezalarına af geldi mi, silinecek mi 2023? Trafik cezası online borç ödeme ve sorgulama!

2023 TRAFİK CEZALARI ÜCRETLERİ



2023 yılında Trafik cezaları artış gösterdi. Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez) 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme 8 bin 551 TL, aracı plakasız kullanma 5 bin 151 TL, çıkma ya da siren kullanma 4 bin 064 TL, Drift atma cezası 20 bin 342 TL, Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 951 TL, Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 951 TL, Seyir halinde cep telefonu kullanma: 951 TL, Yasak yerde sollama yapma cezası: 951 TL ve Emniyet kemeri takmama cezası 436 TL oldu.