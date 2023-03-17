Trafik cezalarına af geldi mi, silinecek mi 2023? Trafik cezası online borç ödeme ve sorgulama!
Vergi affı kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşmasıyla birlikte trafik cezalarının silinip, silinmeyeceği merak konusu oldu. eklifte trafik cezaları ve ehliyetlere dair de maddeler bulunuyor. Peki, Trafik cezalarına af geldi mi, çıktı mı, silindi mi? İşte, trafik cezaları hakkında merak edilenler...
"Trafik cezalarına af geldi mi?" sorusu vergi affının yasalaşmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan detaylar bu noktada merak ediliyor. Bu noktada "Trafik cezalarına af geldi mi, çıktı mı, trafik cezaları silinecek mi?" soruları gündeme geiştriliyor. İşte Trafik cezası affı konusunda son durum...
TRAFİK CEZALARINA AF GELDİ Mİ, ÇIKTI MI?
Vergi affı kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte 31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin TL'nin altındaki kamu kurumu alacaklarından vazgeçildi.
2 bin TL'nin üzerindeki borçlar için ise Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler.
Yapılandırılan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenecek. Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin, cezaları sıfırlanıyor. Alkol uyuşturucu ve ölüme sebebiyet verme gibi hallerin dışında bir süre el konulan ehliyetler de iade edilecek. 31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin TL'nin altındaki kamu kurumu alacaklarından vazgeçildi.
Vergi affı paketi kapsamında vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları yer alıyor. Dolayısıyla trafik cezası ödeme işlemlerine de yapılandırma geldi.
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapıldı.
2 bin TL ve altındaki borçların tamamı silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor. Vergi daireleri bu borçları kendisi silecek ve yasal takibe uğramayacak.
Başvuru işlemleri hakkında AK Parti'li Aydemir yaptığı açıklamada yapılandırma başvurularının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacağını vurguladı. Açıklamasının devamında ise ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağını söyledi.
2023 TRAFİK CEZALARI ÜCRETLERİ
2023 yılında Trafik cezaları artış gösterdi. Alkollü araç kullanma cezası (ilk kez) 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme 8 bin 551 TL, aracı plakasız kullanma 5 bin 151 TL, çıkma ya da siren kullanma 4 bin 064 TL, Drift atma cezası 20 bin 342 TL, Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 951 TL, Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 951 TL, Seyir halinde cep telefonu kullanma: 951 TL, Yasak yerde sollama yapma cezası: 951 TL ve Emniyet kemeri takmama cezası 436 TL oldu.
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- Trafik cezalarına af geldi mi, silinecek mi 2023? Trafik cezası online borç ödeme ve sorgulama!
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