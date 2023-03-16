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14 Mayıs seçimleri için kaç ülkede sandık kurulacak? YSK Başkanı Yener'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2023
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14 Mayıs seçimleri için kaç ülkede sandık kurulacak? YSK Başkanı Yener’den önemli açıklamalar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların, 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceğini bildirdi.

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