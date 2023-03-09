İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

Maraş ve Hatay depremlerinin kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Köse "Maraş depremi bize gösterdi ki; kentsel dönüşüm noktasında durmaksızın daha da hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza el birliğiyle, belediyelerimizle, idarelerimizle birlikte ve bakanlığımızla dönüşüm hızlı bir dönüşüm süreci yapmamız gerekiyor. Bu süreç 2012 yılında 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle ülkemizde başladı. İstanbul il bütününde de, bakanlık olarak 39 ilçemizde fiili olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen 10 yıllık süreçte özel sektörlerimizle, vatandaşlarımızla, belediyelerimizle ve bakanlığımızla 695 bin bağımsız birimin dönüşümünü sağladık. Bunun yanında 93 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci proje ve inşai aşamasında devam ediyor. Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Beyoğlu, Bağcılar, Kağıthane, Çatalca, Silivri gibi her noktada kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor" dedi.

