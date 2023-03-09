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Haberler Galeri İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

Kağıthane'de 4 yıl önce bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından, bir binanın çökmesi ve çevresindeki binaların kayması nedeniyle riskli ilan edilen alanda boşaltılan 134 binanın yerine TOKİ tarafından yapılan dairelerin anahtar teslimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, "688 konut, 57 ticari birim olmak üzere toplamda 745 bağımsız birimin inşaatlarını tamamladık. Şu anda belediyemizle beraber, vatandaşlarımızla beraber anahtar teslimlerini yapıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 15:11
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İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokağı'nda 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda, bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bina çökmüş, sonrasında ise çevresindeki 21 bina tahliye edilmişti.

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İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin bölgede yaptığı çalışma sonunda 134 binanın bulunduğu 3.39 hektarlık alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 'Riskli Alan' olarak belirlenmişti. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile TOKİ iş birliğiyle inşaat çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından inşası tamamlanan dairelerin anahtar teslimine başlandı.

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İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, anahtar teslimi yapılacak Kağıthane kentsel dönüşüm projesi ile İstanbul genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

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İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

Maraş ve Hatay depremlerinin kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Köse "Maraş depremi bize gösterdi ki; kentsel dönüşüm noktasında durmaksızın daha da hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza el birliğiyle, belediyelerimizle, idarelerimizle birlikte ve bakanlığımızla dönüşüm hızlı bir dönüşüm süreci yapmamız gerekiyor. Bu süreç 2012 yılında 6306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle ülkemizde başladı. İstanbul il bütününde de, bakanlık olarak 39 ilçemizde fiili olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geçen 10 yıllık süreçte özel sektörlerimizle, vatandaşlarımızla, belediyelerimizle ve bakanlığımızla 695 bin bağımsız birimin dönüşümünü sağladık. Bunun yanında 93 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci proje ve inşai aşamasında devam ediyor. Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Kadıköy, Beyoğlu, Bağcılar, Kağıthane, Çatalca, Silivri gibi her noktada kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor" dedi.

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İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti

Kağıthane'de 4 yıl önce yıkılan binaların ardından başlatılan sürecin sonuna geldiklerini hatırlatan Sezayi Köse sözlerini şöyle sürdürdü: