09 Mart 2023, Perşembe
İşte kentsel dönüşümün son eseri Kağıthane! Yıkılma tehlikesi bulunanan mahalleyi devlet 4 yılda sıfırdan inşa etti
Kağıthane'de 4 yıl önce bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından, bir binanın çökmesi ve çevresindeki binaların kayması nedeniyle riskli ilan edilen alanda boşaltılan 134 binanın yerine TOKİ tarafından yapılan dairelerin anahtar teslimi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, "688 konut, 57 ticari birim olmak üzere toplamda 745 bağımsız birimin inşaatlarını tamamladık. Şu anda belediyemizle beraber, vatandaşlarımızla beraber anahtar teslimlerini yapıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 09.03.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 15:11
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