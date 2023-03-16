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TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve GENÇKON seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

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Giriş Tarihi: 16.03.2023
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TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve GENÇKON seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ile Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

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