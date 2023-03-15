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Karadeniz'de ABD-Rusya gerilimi! Türkiye'den ilk açıklama: Olayı yakından takip ediyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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Karadeniz’de ABD-Rusya gerilimi! Türkiye’den ilk açıklama: Olayı yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'ya ait savaş uçağının çarpmasıyla Karadeniz'e düşen ABD’ye ait insansız hava aracının alınması için boğazların açılmasına ilişkin, "Olayı yakından takip ediyoruz. Bizim de çeşitli temaslarımız var. Makul ve mantıklı şekilde çözmek konusunda gayret gösteriyoruz, çalışıyoruz" dedi.

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