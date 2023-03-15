Putin ile Esed Moskova’da görüştü: Terörle mücadele vurgusu

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Suriye'de uluslararası terörle mücadele konusuna da değinen Putin, "Ortak çabalarımız ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin katkıları sayesinde Suriye'de uluslararası terörle mücadelede önemli sonuçlar elde edildi. Bu, ülkedeki siyasi, sosyal ve ekonomik durumun istikrara kavuşturulmasını mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki rejimin lideri Esed ise Moskova'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki yetkililerinin görüşmeleri hiç kesilmedi. Rusya'ya (Suriye'deki) depremzedelere büyük desteğinden dolayı teşekkür ederim. Halkımız, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasından dolayı Rusya'ya müteşekkirdir." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşa rağmen kendilerine desteğini sürdürdüğünü dile getiren Esed, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova yönetimine desteklerini yineledi.

Putin ve Esed'in görüşmesine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile rejimin bakanları katıldı.