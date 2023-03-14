Yeni krizin fitili ateşlendi! ’Altılı’da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür'ün "Kuşoğlu yeni bir krizi mi ateşledi?" başlıklı o yazısı

Altılı koalisyon partilerine iki belediye başkanının katılması siyasette yeni bir garabet olarak tartışılıyor. Daha çok da nasıl bir hamle olduğu ve ne olacağı merak ediliyor. Ne olacağını Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilenen yardımcısı Bülent Kuşoğlu çok net anlattı: "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez."