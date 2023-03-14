HaberlerGaleriYeni krizin fitili ateşlendi! 'Altılı'da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti
Yeni krizin fitili ateşlendi! 'Altılı'da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti
6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kaosu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baskılar sonucu ikna edilerek masaya döndürülmesi neticesinde son buldu. Akşener'i masaya döndürmek için Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklifi yapılırken; CHP kanadından geçtiğimiz gün gelen İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmayabileceği itirafı koalisyondaki kaos fitilini yeniden ateşledi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, İYİ Parti lideri Akşener'i "masanın kaybedeni" olarak nitelendirdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:50Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:56