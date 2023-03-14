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Haberler Galeri Yeni krizin fitili ateşlendi! 'Altılı'da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

Yeni krizin fitili ateşlendi! 'Altılı'da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kaosu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baskılar sonucu ikna edilerek masaya döndürülmesi neticesinde son buldu. Akşener'i masaya döndürmek için Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklifi yapılırken; CHP kanadından geçtiğimiz gün gelen İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmayabileceği itirafı koalisyondaki kaos fitilini yeniden ateşledi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, İYİ Parti lideri Akşener'i "masanın kaybedeni" olarak nitelendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:56
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Yeni krizin fitili ateşlendi! ’Altılı’da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür'ün "Kuşoğlu yeni bir krizi mi ateşledi?" başlıklı o yazısı

Altılı koalisyon partilerine iki belediye başkanının katılması siyasette yeni bir garabet olarak tartışılıyor. Daha çok da nasıl bir hamle olduğu ve ne olacağı merak ediliyor. Ne olacağını Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilenen yardımcısı Bülent Kuşoğlu çok net anlattı: "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez."

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Yeni krizin fitili ateşlendi! ’Altılı’da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

BÜTÜN SÖYLEDİKLERİNİ YUTAN AKŞENER İÇİN GARABET SÜRECİ
Bu durumda iki belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nun yanına monte edilmesi ne anlama geliyor, nasıl bir hamle?
Biraz geriye dönelim... Apoletlerin sökülmesi gibi iddialı bir çıkış önerip masayı dağıtan, sonra da bütün söylediklerini yutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki başkan hamlesiyle kös kös geriye döndürüldü ama sonuç siyasi açıdan yeni bir garabetin ötesine geçmedi.

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Yeni krizin fitili ateşlendi! ’Altılı’da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

GÜVENSİZLİĞİN SEMBOLÜ
Aslında fotoğraf çok net, bulunan sadece bir ara formül değil "kazanamayacak" ve topluma "güven" verme konusunda "şüphe" duyulan Kılıçdaroğlu'na güvensizliğin işareti. Bunu da sadece Akşener değil, küresel güç merkezleri, İstanbul sermayesi ve Ajans da istedi ki iki başkan oraya monte edildi.

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Yeni krizin fitili ateşlendi! ’Altılı’da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

SİYASİ KOMİSER
Sonrası Kuşoğlu'nun dediği gibi mi olur başka türlü mü olur bilemem ama görünen o ki, iki belediye başkanı, ülkenin ikinci cumhurbaşkanı adayının yanına "siyasi komiser" olarak atanmış gibi...

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Yeni krizin fitili ateşlendi! ’Altılı’da siyasi komiserlik dönemi: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu... Hepsi kaybetti

Merak ediyorum, atanmasalardı CHP üyesi olan bu iki başkan, genel başkanlarının yanında durmayacaklar mıydı?
Bunun bir dayatma olduğu Kuşoğlu'nun haklı tepkisinden, süreci doğru anlatmasından da belli. Ancak İP'liler kendilerini boşa düşürmemek için buna direnecekler. Bu da yeni bir kriz demek.