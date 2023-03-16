CHP'den felaket bölgesinde ucuz provokasyon: 'Vatandaşlar AK Partili Başkan'ı protesto etti' yalanı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün de sel felaketi yaşandı.Kurtarma çalışmalarını yerinden takip etmek için sahaya inen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı şahısların provokasyonu ile karşılaştı. CHP medyasının ‘vatandaşlar’ diye servis ettiği provokatörlerin, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP’nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP’liler olduğu ortaya çıktı.
Şanlıurfa'da alt geçitte mahsur kalan vatandaşları çıkarma çalışmalarını yerinden takip etmek için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bazı şahısların mukavemeti ile karşılaştı. Beyazgül'e fiziki saldırıda bulunmaya çalışan şahısları, polis engelledi.
MİLLET CAN DERDİNDEYKEN PROVOKASYON YAPANLAR YİNE CHP'Lİ ÇIKTI
CHP medyası tarafından Beyazgül'e saldıranlar, "afetzede vatandaşlar" şeklinde servis edilse de provokasyonun arkasından yine CHP çıktı.
Beyazgül'e saldıranların, halkı provoke etmek için gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP'nin Şanlıurfa eski il başkanı Ahmet Budak ile beraberindeki diğer CHP'liler olduğu tespit edildi.
Belediye başkanına fiziki saldırı için koruma polislerini aşmaya çalışan CHP'liler, sonuç alamayınca da başka bir yalana sarıldı.
"BİZE SİLAH ÇEKİYORLAR" YALANI
Halkı galeyana getirmek isteyen CHP'liler, Beyazgül bölgeden ayrılırken "Vatandaşa silah çektiler" diye bağırmaya başladı.
Yine CHP medyası ve sosyal medya trolleri, "Beyazgül'ün korumaları vatandaşa silah çekti" diyerek provokasyona girişti.
Ancak, olay anına ait görüntülerde, koruma polislerinin fiziki saldırılara engel olmak için çabaladıkları ve herhangi bir şekilde silah çekmedikleri açıkça görülüyor.
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