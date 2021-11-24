Merkez Bankası'nın dolar satmaması İngiliz Ekonomist Timothy Ash'e dert oldu: Türkiye neden IMF'den borç almıyor
Türkiye ekonomisine başlatılan döviz kuru odaklı saldırı, dolar ve euronun son hareketleriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Art arda yaşanan döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası İngiliz ekonomist Timothy Ash, Merkez Bankası'na dolar satma önerisinde bulunurken Türkiye'nin IMF'e neden borçlanmadığını sorgulayarak adeta operasyonun amacını adeta afişe etti.
Türk Lirası'ndaki hareketliliği yakından izleyen Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Portföy Yönetimi yatırım uzmanı Timothy Ash, TL'nin değerinin 'çılgınca' bir noktada olduğunu öne sürerek Merkez Bankası'nın dolar satarak duruma niçin müdahale etmediğini sordu.
Ash şu ifadeleri kullandı:
Anlamadığım şey, niçin yine döviz satarak müdahale etmedikleri. Bu yöntemin sorunu nihai olarak çözmeyip Merkez Bankası'nı sadece negatif faiz oranı bölgesine daha derin şekilde ittiğini bilsem de; eğer faiz artırmak istemiyorlarsa, TL'ye istikrar kazandırmak için en azından bir miktar dövizi kullanabilirler. Türk Lirası için herhangi bir çapa kalmamış gibi görünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırma yetkisi yoksa ve döviz rezervlerinin yeterliliği sınırlıysa, IMF yoksa, o zaman geriye ne kalıyor?
SALDIRININ PERDE ARKASINDA KİMLER VAR?
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Türkiye'nin ekonomisine kur üzerinden yapılan saldırıyla ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI İLE ALAKASI YOK"
Gün içerisinde döviz kurunda yüzde 15'e varan bir artış olduğunu belirten Dilek Güngör, "Bunun Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında da organize hareket gibi yurt genelinde birçok ilde TKP ve TİP'lilerin organizasyonu ile dolardaki artışa karşı sokak eylemleri gerçekleşmeye başladı. Bugünkü hareketin çok anormal bir hareket olduğunu, Merkez Bankası'nın açıklaması ile ben de paralel düşünüyorum. Herhangi bir iktisadi temelle açıklanacak bir durum değil.
Çünkü geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kurda bir artış oldu. Asıl cuma günü, bazı milletvekilleri ve ekonomistlerin döviz hesaplarına el konulacağına dair bir takım iddiaları üzerine gece yarısından sonra bir artış gündeme gelmişti. Daha sonra bu pazartesi piyasa açıldıktan sonra tekrar devam etti.
Bunun ne Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile ne de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün önce yaptığı açıklamalar ile ilgisi var. Çünkü o açıklamalar daha önceden de yapılan açıklamalardı. Cumhurbaşkanının üretim, ihracat odaklı bir büyüme politikası izlediği ve faize karşı olduğu sürekli açıklamalarında vurguladığı konulardı." ifadelerini kullandı.
"SPEKÜLASYONLARIN ETKİSİ VAR"
Döviz kurundaki hareketlilikte el altından yayılan spekülasyonların etkisi olduğunu dile getiren Dilek Güngör, "Çünkü bugün bireysellerin çok yüklü miktarda döviz almaya çalıştığını görüyoruz. Bankacılarla konuştuğumuzda, 12 liradan vatandaşın dolar almaya çalıştığını söylediler. Çünkü bir takım spekülasyonlar var. Dolayısıyla vatandaşın burada biraz daha itidalli davranması gerekiyor. Bu spekülasyonlara çok da meydan vermemek lazım." ifadelerini kullandı.
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