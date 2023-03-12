Kılıçdaroğlu çılgın projesini açıkladı! IMF’den kredi alma sinyali verdi küresel tefecilere selam çaktı

CHP - İYİ PARTİ - IMF ÜÇLÜSÜ OTEL KÖŞELERİNDE

Bilindiği üzere 6+1'lik masada IMF ile masaya CHP ve İYİ Partili isimler oturmuştu.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF: BU GÖRÜŞME İLK DEĞİL

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.



HEYETLERDE KİMLER VARDI?

Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)