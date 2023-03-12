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Kılıçdaroğlu çılgın projesini açıkladı! IMF'den kredi alma sinyali verdi küresel tefecilere selam çaktı

GÜNDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2023 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
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Kılıçdaroğlu çılgın projesini açıkladı! IMF’den kredi alma sinyali verdi küresel tefecilere selam çaktı

Altılı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada iktidar olmaları durumunda IMF'den kredi alacaklarının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi alabiliriz" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda da CHP ve İYİ Partili heyetler IMF ile otel odasında gizli bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte detaylar...

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun kirli siyaset ve emellerine maruz kalıyor.

Koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve "IMF'ten borç alacağım" sinyali verdi.

"YARDIM VE KREDİ ALABİLİRİZ"

Afet bölgesi olan Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Eğer iyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz" dedi.

Türkiye'yi IMF'e mahkum etmeyi planladığını açık eden CHP liderinin bu sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

FAİK ÖZTRAK: BORÇ ALAN EMİR ALIR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "IMF'ten borç alacağım" sinyali, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamayı da akıllara getirdi. Öztrak, "Hep söylüyoruz: 'Borç alan emir alır'" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU TEFECİLERİN AYAĞINA GİTMİŞTİ: PARA BULDUM

CHP lideri 2022 Kasım'ında yaptığı icazet seferlerinin Londra ayağında "Parayı buldum" çıkışında bulunmuştu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha evvel "Her gün Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım. Alnımızın akıyla, beraber kurtaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP - İYİ PARTİ - IMF ÜÇLÜSÜ OTEL KÖŞELERİNDE

Bilindiği üzere 6+1'lik masada IMF ile masaya CHP ve İYİ Partili isimler oturmuştu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görülmüştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF: BU GÖRÜŞME İLK DEĞİL

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.

HEYETLERDE KİMLER VARDI?

Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)

O dönem otel köşelerinde IMF yetkilileriyle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın IMF geçmişini de hatırlamakta fayda var.

KRİZİN BAŞROLÜNDE O VAR

İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.

İşte Kılıçdaroğlu’nun çılgın projesi İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN ÇILGIN PROJESİ

7’li masada IMF ile görüşenler var

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