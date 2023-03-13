ABD-Türkiye İş Forumu düzenlendi: 200 bine yakın şirket depremlerden olumsuz etkilendi

ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından yaklaşık 200 uluslararası şirketin, 110 milyon doların üzerinde ayni ve maddi yardımda bulunduğunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, depremlerin ardından Türkiye'ye sağlanan desteğe ilişkin ABD Ticaret Odası ile görüşme yaptığını anımsatan Choksy, ABD ve Türkiye arasında iş ilişkisi kurmak için "kritik" bir zaman olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da depremlerin ardından uluslararası toplumun gösterdiği dayanışmanın, Türkiye'ye güç verdiğini belirtti. Mercan, depremlerin ardından hızla yardım kampanyası başlattıklarını ve ABD'deki tüm Türk misyonlarının deprem bölgelerine yönelik bağışları kabul ettiğini anlattı.

Büyükelçi Mercan, ABD genelinde binlerce yardım malzemesinin toplandığını ve Türk Hava Yolları aracılığıyla Türkiye'ye gönderildiğini anımsattı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise ABD'li arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki çalışmalarına değindi. Flake, ABD'li ekibin, Hatay'da 5 günde kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığına devrettiğini söyledi.

Flake, ABD hükümetinin, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler nedeniyle 185 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.