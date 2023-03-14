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İstanbul'da kökünü kurutma operasyonu! 161 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2023
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İstanbul’da kökünü kurutma operasyonu! 161 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 42'nci "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 161 kişi gözaltına alındı.

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