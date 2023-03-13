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Bir ABD komedisi: 2008 krizinde 'kurtarıcı' yasayı hazırlayan Barney Frank'in yönetimde olduğu banka iflas etti

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Bir ABD komedisi: 2008 krizinde ’kurtarıcı’ yasayı hazırlayan Barney Frank’in yönetimde olduğu banka iflas etti

Küresel piyasalar, ABD'deki banka krizi ile büyük bir şok yaşadı. Ülkede hizmet veren ve binlerce müşterisi olan 3 banka art arda iflasını ilan etti. İflaslar sonrasında birçok Amerikalı paralarını geri alabilmek maksadıyla bankaların önünde kuyruklar oluşturdu, ABD hükümeti bankalara kayyum atamak zorunda kaldı. Yaşananlar 2008'deki ekonomik krizi akıllara getirirken, o dönemde kurtarıcı olarak ortaya çıkan ve hazırladıkları yasayla 'ABD'yi buhrandan kurtaran' Demokrat Milletvekilleri Chris Dodd ve Barney Frank'in akıbeti merak konusu oldu. Dodd'un sektörden elini çekerek emeklilik keyfi yaptığı, Frank'in ise batan bankalardan birisinin yönetiminde yer aldığı ortaya çıktı. Yaşananlar sosyal medyada "Bir ABD komedisi" olarak lanse edildi.

ABD yakın tarihin en büyük bankacılık kriziyle karşı karşıya geldi. Kripto para piyasalarına odaklı faaliyet gösteren Silvergate Bank iflasını duyurdu. Yaşananların üzerinden çok geçmeden bu kez ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan Silicon Valley Bank (SVB) battı.

BANKALAR BATTI ABD KAYYUM ATADI

Bu bankanın iflası 2008 küresel finansal krizinden beri yaşanan en büyük banka iflası olarak dikkat çekti. SVB'nin ardından bu hafta da Signature Bank da iflas etti. Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

Üst üste yaşanan banka krizleri sonrası küresel piyasalarda endişe hakim oldu.

SILICON VALLEY 2008'DEN BU YANA EN BÜYÜK İFLAS OLARAK DİKKAT ÇEKTİ

Silicon Valley Bank'in (SVB) geleceğe dönük hedeflerini aşağı çekmesi, 2,3 milyar dolarlık sermaye artışı açıklaması ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar ile devasa bir zarar açıklaması ABD banka hisselerinde şok etkisi yarattı.

Tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatan ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş (yüzde 60) yaşanan Silikon Vadisi Bankası geçtiğimiz hafta iflas etti.

Silicon Valley Bank'in batması, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Buna benzer bir iflas 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

BİR ABD KOMEDİSİ: 2008 KRİZİNDE 'KURTARICI' OLAN BARNEY FRANK'İN YÖNETİMDE OLDUĞU BANKA DA BATTI

Bu gelişmeler 2008 krizinde yaşananları akıllara getirdi. O dönemde, 'bankalara çeki düzen vermek üzere' kollar sıvanmış, yeni yasalar yürürlüğe alınmıştı. Bu yasalar arasında en meşhuru da Demokrat Milletvekilleri Chris Dodd ve Barney Frank'in başını çektiği yasaydı.

Söz konusu yasaya göre; bankaların risk alma süreçleri, güçleri, tüketicinin korunması sağlnacaktı. O dönemde tüm bankacılık faaliyetleri Dodd-Frank Yasası'na bağlandı. Bu yasa ile Demokratlar, Wall Street'i sağlam kazığa bağladıklarını iddia etmişti.

Fotoğrafta: Barney Frank

"BÖYLE REZALET KOLAY GÖRÜLMEZ"

İlerleyen süreçte Dodd milletvekilliğinden ayrılarak avukatlık yapmaya başladı. Bugün yaşananlar sonrasında yasanın oluşturucusu iki ismin nerede oldukları ise merak konusu oldu.

Gazeteci Selim Atalay, "Şimdi ortalık karışınca millet, 'Dodd-Frank'e ne oldu?' diye bağırmaya başlayınca, akıllara geldi. Nerede bunlar? Dodd? Evinde. Frank? Frank çok komik bir yerde çıktı! Signature Bank'ın Yönetim Kurulu üyesiymiş. Hangi Signature Bank? Hafta sonu New York FED'in el koyduğu batık Signature Bank! Yönetiminde finansal krizin kanununu yazan Frank'in olduğu banka… Batmış. Sabaha bile çıkamadı. Komedi diyoruz da, böyle rezalet kolay görülmez." diyerek ABD'nin gündemine düşen olayı özetledi.

ABD’de kriz çanları çalıyor! İki bankaya kayyum atandı
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