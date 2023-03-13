Bir ABD komedisi: 2008 krizinde ’kurtarıcı’ yasayı hazırlayan Barney Frank’in yönetimde olduğu banka iflas etti

Silicon Valley Bank'in batması, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Buna benzer bir iflas 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

BİR ABD KOMEDİSİ: 2008 KRİZİNDE 'KURTARICI' OLAN BARNEY FRANK'İN YÖNETİMDE OLDUĞU BANKA DA BATTI

Bu gelişmeler 2008 krizinde yaşananları akıllara getirdi. O dönemde, 'bankalara çeki düzen vermek üzere' kollar sıvanmış, yeni yasalar yürürlüğe alınmıştı. Bu yasalar arasında en meşhuru da Demokrat Milletvekilleri Chris Dodd ve Barney Frank'in başını çektiği yasaydı.

Söz konusu yasaya göre; bankaların risk alma süreçleri, güçleri, tüketicinin korunması sağlnacaktı. O dönemde tüm bankacılık faaliyetleri Dodd-Frank Yasası'na bağlandı. Bu yasa ile Demokratlar, Wall Street'i sağlam kazığa bağladıklarını iddia etmişti.

Fotoğrafta: Barney Frank

"BÖYLE REZALET KOLAY GÖRÜLMEZ"

İlerleyen süreçte Dodd milletvekilliğinden ayrılarak avukatlık yapmaya başladı. Bugün yaşananlar sonrasında yasanın oluşturucusu iki ismin nerede oldukları ise merak konusu oldu.

Gazeteci Selim Atalay, "Şimdi ortalık karışınca millet, 'Dodd-Frank'e ne oldu?' diye bağırmaya başlayınca, akıllara geldi. Nerede bunlar? Dodd? Evinde. Frank? Frank çok komik bir yerde çıktı! Signature Bank'ın Yönetim Kurulu üyesiymiş. Hangi Signature Bank? Hafta sonu New York FED'in el koyduğu batık Signature Bank! Yönetiminde finansal krizin kanununu yazan Frank'in olduğu banka… Batmış. Sabaha bile çıkamadı. Komedi diyoruz da, böyle rezalet kolay görülmez." diyerek ABD'nin gündemine düşen olayı özetledi.